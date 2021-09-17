Ульяновские работодатели обязались повысить зарплаты работникам

Подписаны первые соглашения о повышении зарплат на предприятиях Ульяновской области. 15 сентября документ о ежегодном темпе роста заработной платы подписан Министром экономического развития и промышленности Ульяновской области Владимиром Разумковым и генеральным директором ООО "Полесье ДГ" Вячеславом Гнутовым.

В рамках подписанного соглашения предприятие намерено снижать разницу между средней заработной платой наиболее оплачиваемых и наименее оплачиваемых групп работников, а также ежегодно индексировать заработную плату на уровень превышающий показатель инфляции.

- Сегодняшнее соглашение - подтверждение того, насколько высока социальная ответственность предприятий, разместивших производство в нашем регионе. Завод "Полесье ДГ" - пример работодателя, заинтересованного в качественных кадрах и готового выплачивать конкурентоспособные зарплаты, - прокомментировала и.о. первого заместителя председателя правительства Ульяновской области Марина Алексеева.

По словам Владимира Разумкова, в региональном ведомстве ведется активная работа по увеличению размера заработной платы жителей. В заседаниях комиссии, специально созданной с этой целью, уже приняли участие представители более 30 организаций: промышленных предприятий, крупных торговых сетей, сферы гостиничного бизнеса.

Ранее, 10 сентября, соглашение о намерении повысить заработную плату своих сотрудников подписала областная типография "Печатный двор". До конца 2021 года зарплата на предприятии вырастет на 10%.

Напомним, Министерством экономического развития и промышленности подготовлены обращения от имени главы региона к руководству федеральных торговых сетей, с предложением пересмотреть уровень оплаты труда сотрудников ульяновских подразделений в сторону увеличения до среднеокружных значений.

Также будут проведены переговоры с руководителями крупных промышленных холдингов о повышении региональных норм оплаты труда сотрудников предприятий в Ульяновской области.

Данные меры позволят увеличить темпы роста заработных плат в регионе. За первые шесть месяцев 2021 года рост средней заработной платы в Ульяновской области составил более 10% по сравнению с уровнем аналогичного периода прошлого года. Вопрос повышения благосостояния жителей находится на особом контроле главы региона.