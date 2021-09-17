В Башкирии откроют 39 избирательных участков в больницах и СИЗО

39 полноценных избирательных участков будут открыты в Башкирии 19 сентября в больницах, санаториях и следственном изоляторе. Об этом сообщил на брифинге заместитель председателя ЦИК РБ Марат Гадилов.

- Там тоже есть люди, обладающие активным избирательным правом. Мы дадим им возможность реализовать это право, - отметил Марат Гадилов. -Участки будут работать 19 сентября.

Напомним, 17 сентября в Башкирии открылись 3364 тысячи избирательных участка. В них можно проголосовать в один из трех дней - с 17 по 19 сентября с 08.00 до 20.00.