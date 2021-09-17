В Башкирии открылись 3,4 тысячи избирательных участков

17 сентября в Башкирии начали работать более 3,4 тысячи избирательных участков, включая те, что находятся в больницах, в местах содержания под стражей, санаториях, аэропорту, железнодорожном вокзале и домах престарелых. 40 процентов оборудованы камерами видеонаблюдения, уточнили в центральной избирательной комиссии РБ.

В ЦИК РБ отметили, что ожидают в регионе высокую явку, так как на предыдущих выборах депутатов Госдумы в 2016 году она достигла почти 70 процентов. Кроме того, у людей есть возможность прийти на избирательный участок в любой из трех дней голосования - с 17 по 19 сентября с 8 утра до 20.00. Участвовать в голосовании смогут более трех миллионов жителей республики, из которых свыше 43 тысяч - впервые.

Помимо депутатов Госдумы в республике будут выбирать дополнительно трех депутатов госсобрания - курултая РБ: в Буйском, Толбазинском и Краснохолмском избирательных округах. Голосовать за своих представителей будут жители Янаульского, Бураевского, Аургазинского, Гафурийского, Калтасинского, Дюртюлинского, Краснокамского районов, а также городов Дюртюли и Агидель. Как уточнили в пресс-службе госсобрания РБ, вакантные места в региональном парламенте появились после того, как депутатские полномочия добровольно сложили Рамзил Низаметдинов и Флюр Галлямов, а в октябре прошлого года ушел из жизни депутат Амир Ишемгулов.

Кстати в Уфе, Белорецке, Бирске, Уфимском районе и Юматовском сельсовете жители будут выбирать также депутатов местных советов.