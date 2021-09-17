В Башкирии проголосовали 13,29 процента избирателей

По данным на 15.00 по местному времени в Башкирии 17 сентября проголосовали 393 523 человек. Это 13,29 процента от числа включенных в списки избирателей, сообщили в региональном ЦИК.

Многие решили выполнить свой гражданский долг с раннего утра и пришли к открытию избирательных участков. К примеру, в Агидели одной из первых на участок для голосования №430 пришла 89-летняя Лидия Голдина. Она приехала в Башкирию в гости из города Сарапул и заранее побеспокоилась о том, чтобы проголосовать по месту нахождения.

Некоторые жители Башкирии решили не откладывать поход на избирательный участок, даже несмотря на важные события в жизни. Как сообщается на официальном сайте администрации Зилаирского района, две пары молодоженов сразу после заключения брака отправились на избирательный участок.

Напомним, в регионе работают 3364 тысячи избирательных участка. Они будут работать с 17 по 19 сентября включительно. Для голосования необходимо прийти на свой участок с паспортом. Еще 39 временных участков откроются 19 сентября в больницах, санаториях и СИЗО.