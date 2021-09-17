В Городе Спутнике построят вторую школу

Построить школу в Городе Спутнике до 1 сентября 2023 года - такую задачу главы верхней палаты российского парламента озвучил врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

Вопрос о необходимости строительства школы был задан на совместной пресс-конференции Валентины Матвиенко и Олега Мельниченко в Пензе. Глава Совета Федерации отметила необходимость применять комплексный подход при планировании строительства жилых кварталов. Должно быть правило - застраивается микрорайон, обязательно должна быть школа, детский сад, поликлиника.

"Решился, наверное, самый большой вопрос нашего Города Спутника - о строительстве школы на 2,5 тысячи мест. В проект федерального бюджета деньги на строительство школы заложены. Валентина Ивановна мне поставила задачу, чтобы строительство было завершено к 1 сентября 2023 года. Будем поставленную задачу выполнять", - пояснил Олег Мельниченко на официальной странице в соцсетях.

Напомним, ранее строительным холдингом "Термодом" был подготовлен проект школы в Спутнике на 2 425 мест, который успешно прошел государственную экспертизу. За образец новой школы в Городе Спутнике взяли проект "Школы Сколково", реализованный в Тамбове. Она рассчитана на 97 классов. Площадь здания составит почти 34 тысячи квадратных метров. Еще 12 тысяч квадратных метров отдано под зеленую зону на открытом воздухе. В школе запланировано создать 13 образовательных центров. Естественнонаучный включает кабинеты биологии, экологии и даже ботанический сад. Есть физико-математический и лингвистический центры, в последнем будут преподавать отечественную и зарубежную литературу. Особый уклон в образовании сделан на IT-технологии. Адаптированные для их изучения кабинеты могут трансформироваться в зависимости от направления деятельности учащихся. Также здесь будут работать центры безопасности и физического здоровья, искусства, робототехники, моделирования и даже дизайна и флористики.

- Это очень интересная современная школа с акцентом на IT-технологии. Ее особенность в отдельных изолированных боксов для учеников младших и старших классов. В сложившейся эпидемиологической ситуации это очень актуально, - говорит главный архитектор строительного холдинга "Термодом" Виктория Мазявкина.

Город Спутник - район с самой высокой рождаемостью в регионе. Сегодня здесь проживает половина всего детского населения Пензенского района, это больше 7,5 тысяч юных жителей. В 2014 году здесь была построена первая школа, рассчитанная на 1100 мест. Сейчас в ней учится более двух тысяч детей. Застройщик следует правилу: создание инфраструктуры должно вестись одновременно с возведением многоэтажек. Так, сейчас в Городе Спутнике строят детский сад на 120 мест. Он станет уже восьмым в микрорайоне.

- Следующий на очереди - детсад на 240 мест. Уже проектируем третью школу, потому что с демографией в Спутнике все в порядке, детское население растет очень быстрыми темпами, и нам нужно будет еще три школы и порядка 10 детских садов. Уверен, создание благоприятной среды для жизни людей - это обязанность хорошего застройщика, - говорит генеральный директор холдинга "Термодом" Рафик Ибрагимов.

Создание условий для качественного обучения и воспитания, поддержка педагогического сообщества, семей с детьми - одни из главных приоритетов государственной политики. На федеральном уровне принято решение о реализации программы капитального ремонта существующих школ, их переоснащения новым современным оборудованием, насыщения высокими технологиями.