В Казани на избирательных участках откроют пункты вакцинации

В Единый день голосования, 19 сентября, в Казани на 187 избирательных участках откроют пункты вакцинации. Сделать прививку от гриппа можно будет с 8 до 20 часов.

Как сообщили в министерстве здравоохранения РТ, для защиты от сезонных заболеваний желающим привиться во время голосования предложат четырехвалентную, инактивированную вакцину - она не содержит живого вируса гриппа и не может вызвать его развитие. Кроме того, препарат не содержит в своем составе консерванты и иммуномодуляторы. Прививка ставится внутримышечно однократно.

Эксперты пояснили, что прививочная кампания стартует ранней осенью, до начала сезонного увеличения заболеваемости гриппом и ОРВИ.

В настоящее время мобильные пункты вакцинации работают в столице РТ в четырех крупных торговых центрах, четырех дворцах культуры, а также в здании банка на улице Пушкина. С полным списком можно ознакомиться на официальном портале министерства здравоохранения Татарстана.