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17.09.2021 16:28
Рубрика: Общество

В Кировской области медвежат-сирот выпустили в лес после реабилитации

Текст: Мария Волкова

Трех медвежат, осиротевших в марте этого года в ходе лесозаготовительных работ, выходили специалисты и выпустили после реабилитации в дикую природу. Об этом сообщает пресс-служба правительства Кировской области.

Фото: iStock
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Когда малышей нашли в берлоге, каждый из них весил всего 2 килограмма. За их спасение взялись сотрудники Центра спасения медвежат-сирот. Животных назвали Бантик, Тиша и Остап.

По словам заместителя министра охраны окружающей среды Кировской области Дмитрия Анисимова, для выпуска медвежат в лес был выбран Опаринский район. Именно в этих краях и нашли сирот весной. Их безопасность гарантирована, поскольку на территории заказника "Былина", где они будут жить, действует запрет на охоту.

В свою очередь, в Центре спасения медвежат сообщили, что зверята находятся в хорошей форме и полностью готовы к тому, чтобы жить в природе самостоятельно.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область

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