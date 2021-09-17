В Кировской области медвежат-сирот выпустили в лес после реабилитации

Трех медвежат, осиротевших в марте этого года в ходе лесозаготовительных работ, выходили специалисты и выпустили после реабилитации в дикую природу. Об этом сообщает пресс-служба правительства Кировской области.

Когда малышей нашли в берлоге, каждый из них весил всего 2 килограмма. За их спасение взялись сотрудники Центра спасения медвежат-сирот. Животных назвали Бантик, Тиша и Остап.

По словам заместителя министра охраны окружающей среды Кировской области Дмитрия Анисимова, для выпуска медвежат в лес был выбран Опаринский район. Именно в этих краях и нашли сирот весной. Их безопасность гарантирована, поскольку на территории заказника "Былина", где они будут жить, действует запрет на охоту.

В свою очередь, в Центре спасения медвежат сообщили, что зверята находятся в хорошей форме и полностью готовы к тому, чтобы жить в природе самостоятельно.