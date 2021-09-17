В Нижегородской области началось электронное голосование на выборах

Сегодня в 8:00 в Нижегородской области открылось дистанционное голосование на выборах в Государственную Думу. Избиратели смогут проголосовать онлайн в любой из трех предстоящих дней.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на областной избирком, для участия в таком способе голосования зарегистрировалось 126493 человека. Кроме Нижегородской области электронное голосование доступно жителям Москвы, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей, а также Севастополя.

Также для нижегородцев сохраняется возможность принять участие в выборах на избирательных участках. Сегодня утром все они заработали в штатном режиме.

По данным облизбиркома, в регионе открыт 2161 участок. Каждый из них будет работать с 8 до 20 часов 17, 18 и 19 сентября. По словам руководителя комиссии Маргариты Красилевской, в помещениях для голосования приняты все меры по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности граждан.

На входе у избирателей будут измерять температуру бесконтактным способом. Каждый получит одноразовые перчатки и маску, а также индивидуальную ручку. Средствами индивидуальной защиты обеспечат и организаторов выборов.