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17.09.2021 13:03
Рубрика: Экономика

В Пензе выпустили тысячный токарный станок

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Важное событие произошло в промышленности региона - вышел с линии сборки тысячный станок серии СТ 16к20. К производству универсальных токарно-винторезных станков компания "СтанкоМашСтрой" приступила в 2016 году.
Фото: Пресс-служба компании "СтанкоМашСтрой" Фото: Пресс-служба компании "СтанкоМашСтрой"
Фото: Пресс-служба компании "СтанкоМашСтрой"

На сегодняшний день это самый массовый продукт, который пользуется широким спросом, как на отечественном, так и зарубежном рынках. Оборудование отличают оптимальное соотношение цены и качества, поэтому оно востребовано не только на отечественном, но и на внешнем рынке. Первый экспортный станок был отправлен в Германию в 2017 году. Сегодня для компании открыты рынки Латвии, Монголии, Ирландии, Венгрии, Италии. В 2019 году были осуществлены первые экспортные поставки в Швейцарию Узбекистан, Азербайджан и Украину. А спустя год к ним присоединились Австралия, Дания, Литва.

Фото: Компания "СтанкоМашСтрой"
В Пензенской области создадут станкостроительный кластер

Усилить свои производственные мощности компании помогает межрегиональная кооперация с крупнейшими предприятиями страны. Это также позволяет создать серьезную конкуренцию зарубежным аналогам и увеличить долю локализации выпускаемого оборудования. На сегодня этот показатель достигает 75 процентов.

- В 2018 году на территории предприятия началась большая стройка. Был заложен очередной производственный цех площадью более 2,5 тысяч квадратных метров. В 2019 году мы запустили работу цеха. Сейчас он выпускает комплектующие для всей линейки производимого оборудования, - говорит генеральный директор "СтанкоМашСтрой" Олег Кочетков. - В этом году мы ввели в эксплуатацию третий производственный цех.

Пензенские станки за это время были представлены на девяти международных выставках, включая Европу и Северную Америку. До этого последний раз российское оборудование участвовало в выставке на территории США 30 лет назад.

Значимой вехой в развитии местного станкостроения стало открытие совместно с Пензенским государственным университетом базовой кафедры "Металлорежущие станки". В ноябре 2020 года новый учебный класс открыл свои двери для студентов. Они смогут проходить практику и трудоустраиваться на станкостроительном производстве.

Недавно компания приступила к производству новой продукции - вертикальный фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ серии VТМ9. Он был представлен на недавно прошедшей в Москве выставке "Металлообработка-2021" и произвел впечатление на гостей и участников крупного промышленного форума. Обрабатывающие центры компании "СтанкоМашСтрой" обладают большой жесткостью, высокой точностью и производительностью, надежностью, большим крутящим моментом и широким диапазоном параметров обработки.

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области
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В планах предприятия - увеличение объемов производства не только универсальных токарных станков, но и высокотехнологичного оборудования. Этому будет способствовать и созданный на базе компании станкостроительный кластер, который уже вошел в состав Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России, а в ближайшее время будет включен в реестр Минпромторга РФ.

Чтобы вывести отечественное станкостроение на новый уровень, необходима межрегиональная кооперация и создание станкостроительного кластера. Решение об этом было принято в ходе визита в Пензу главы минпромторга России Дениса Мантурова и вице-президента Торгово-промышленной палаты России Максима Фатеева. Базовой площадкой для создания нового кластера станет компания "СтанкоМашСтрой", она объединит около 13 предприятий станкостроения. Это объединение будет ориентировано на разработку и серийное производство высокотехнологичных станков для нужд российской промышленности. Когда будет включен новый кластер в реестр минпромторга РФ, его участники смогут получать дополнительные субсидии и другие меры поддержки для продвижения на российском и зарубежном рынках. Под этот проект будет заложено несколько новых производственных площадок.

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