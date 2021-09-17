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17.09.2021 09:50
Рубрика: Власть

В Самарской области построят логистический хаб крупнейшего онлайн-ритейлера

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
В 2022 году в Самарской области начнется строительство нового логистического центра крупнейшего онлайн-ритейлера России - компании Wildberries. Соглашение о возведении хаба подписали губернатор Дмитрий Азаров и основатель, генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук.
Самарский губернатор Дмитрий Азаров подписал соглашение о возведении хаба. Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области Самарский губернатор Дмитрий Азаров подписал соглашение о возведении хаба. Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
Самарский губернатор Дмитрий Азаров подписал соглашение о возведении хаба. Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области

- Я очень рад тому, что сегодня мы зафиксировали в соглашении те договоренности, которые были достигнуты с компанией Wildberries на Петербургском международном экономическом форуме. В нем мы участвуем с проработанными предложениями и идеями. Подписание соглашения с крупнейшей российской компанией по электронным продажам стало итогом этой напряженной, большой подготовительной работы, в том числе, на экономическом форуме. Уверен, что этот проект будет успешно реализован, - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
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Решение в пользу Самарской области было принято благодаря системной работе правительства области во главе с губернатором. Онлайн-ритейлеру предложили несколько вариантов размещения логистического центра, после чего компания выбрала подходящий с точки зрения транспортной доступности, а также обеспеченности инфраструктурой и трудовыми ресурсами вариант в одном из индустриальных парков области.

- Предприниматели Самарской области активно развивают продажи в онлайн-сегменте. Сегодня свою продукцию на Wildberries реализуют свыше 4,2 тысяч предпринимателей из региона, это в три раза больше, чем годом ранее. Их обороты за восемь месяцев 2021 года выросли на 231% год к году до 2,4 миллиардов рублей. Открытие нового хаба позволит ускорить развитие интернет-продаж в регионе, - отметила Татьяна Бакальчук, основатель и генеральный директор Wildberries.

Возведение нового хаба планируется начать в 2022 году, его площадь составит 100 тысяч квадратных метров. Инвестиции Wildberries в строительство логистического центра составят порядка восьми миллиардов рублей. На площадке в Самарской области будет идти приемка, сортировка и хранение товаров. Компания создаст около 5 000 новых рабочих мест различных профессиональных направлений для жителей региона.

Открытие логистического центра Wildberries позволит ускорить доставку товаров до конечного потребителя и снизить логистические расходы поставщиков Wildberries из Самарской области и смежных регионов. Немаловажно, что строительство центра откроет для поставщиков из Самарской области новые возможности по сотрудничеству с крупнейшим онлайн-ритейлером страны.

- Самарская область - инвестиционно-привлекательный регион и бизнесу интересно приходить сюда со своими проектами. На этапе переговоров, еще до подписания соглашения с Wildberries, уже проведена большая работа, но еще много предстоит сделать. Наше министерство, Агентство по привлечению инвестиций готовы обеспечить компании необходимое содействие и поддержку по любым вопросам строительства логистического центра. Уверен, что в партнерстве с инвестором мы преодолеем все сложности и в максимально короткие сроки запустим и этот большой и интересный проект! - считает министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
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Сегодня география присутствия онлайн-ритейлера охватывает 14 стран: Россия, США, Германия, Франция, Италия, Испания, Беларусь, Казахстан и другие. Ассортимент компании включает 14,5 миллионов наименований товаров от 180 000 российских и зарубежных брендов: одежда и обувь, аксессуары, бьюти-товары, детские товары, техника и электроника, товары для дома, ювелирные украшения, продукты питания, книги и многое другое.

Ежедневно на Wildberries оформляется более 2,3 миллионов заказов. В прошлом году оборот компании вырос на 96%. Она занимает первое место в рейтинге Forbes "10 главных продавцов Рунета".

Напомним также, в индустриальном парке "Чапаевск" в Самарской области PNK group возводит логистический хаб для маркетплейса OZON со всей необходимой инфраструктурой. Логистический комплекс станет одним из крупнейших в России и заработает уже в следующем году. Инвестор даст региону шесть тысяч новых рабочих мест.

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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