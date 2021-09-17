В Удмуртии фермеры получили съедобный белок из мух

В Удмуртии начали получать белковую муку из личинок мухи. Производство организовали фермеры Якшур-Бодьинского района республики. Пока это эксперимент, но для промышленного выпуска есть и условия и площади, пояснил РГ автор идеи Николай Золотарев.

Сегодня в эксперименте удмуртского фермера участвуют 2000 насекомых. Муха "черный солдат" считается съедобной, в том числе и для человека, а ее личинки являются источником протеина. По технологии из личинок удаляют жиры, а их сухого остатка затем делают муку.

По словам Золотарева "мука из мух" может стать более дешевой, но не менее ценной по содержанию аминокислот, заменой "рыбной муке", которую используют для изготовления кормов для животных. Фермер рассказал, что свои образцы он уже отправлял производителям и получил от них положительные заключения.

Свой проект фермер выдвинул на республиканский конкурс. В Министерстве сельского хозяйства Удмуртии идею отметили, но деньги отдали другим, более традиционным старт-апам. Для получения финансовой поддержки из бюджета, "муке из мух" не хватило баллов.