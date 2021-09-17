Врио губернатора Пензенской области проголосовал на выборах

В Пензенской области открылись 1067 избирательных участков. В регионе помимо выборов в Госдуму проходят досрочные выборы губернатора. Одним из первых на избирательный участок в школе № 11 пришел врио главы региона Олег Мельниченко. Его сопровождала дочь Ирина, в этом году она закончила колледж и поступила в университет.

- Если ты выбор не сделаешь, кто же его сделает за тебя? Поэтому надо ходить, надо выбирать, надо пользоваться своими гражданскими правами. Это надо делать обязательно. Поэтому всех прошу прийти на избирательные участки и проголосовать. Голосую в первый день, потому что работаю - и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье. Проголосовал и дальше погрузился в текущую работу, - пояснил врио губернатора.

Как сообщили в региональном избиркоме, пензенцы получат три, а там, где проходят муниципальные выборы, до пяти бюллетеней.

В выборах губернатора участвуют пять кандидатов. Отдельный бюллетень по двум одномандатным округам: Пензенскому - там зарегистрированы девять кандидатов и Лермонтовскому - шесть кандидатов. В бюллетене по выбору депутатов Госдуму по спискам включены 14 политических партий.