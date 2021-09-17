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17.09.2021 03:00

Администрация Кемерова победила в конкурсе практик бережливого производства

Текст: Александр Валентов (Кемерово)
Власти Кузбасса подвели итоги регионального конкурса лучших практик применения технологий бережливого производства.
Фото: Антон Мелентьев Фото: Антон Мелентьев
Фото: Антон Мелентьев

Этот конкурс проводился впервые и стал частью комплекса мероприятий по популяризации в Кузбассе бережливых технологий, курс на которые наш регион взял еще в 2018 году. Организатором выступила администрация правительства Кузбасса в лице комитета по развитию региональных систем администрации правительства Кузбасса. В конкурсе участвовали представители исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления муниципальных образований Кузбасса, подведомственные им организации, а также организации, участвующие в национальном проекте "Производительность труда". Было подано 98 заявок со всего региона, в том числе около 50 заявок от организаций города. Конкурсная комиссия выбирала лучших в 11 номинациях.

- Я считаю первый опыт удачным, - делится председатель комитета по развитию региональных систем администрации правительства Кузбасса Сергей Наседкин. - В будущем мы намерены внести в конкурс ряд изменений, в том числе в номинациях. Потому что некоторые из них были технически сложными и привлекли мало участников.

Почти сотню конкурсантов и представленные ими материалы оценивали по следующим критериям: информационная насыщенность проекта, достаточность используемых инструментов бережливого производства, их сочетание, связь с целью и результатом, вовлечение участников команды в реализацию лин-проекта, эффекты от реализации проекта, уникальность результатов в условиях временных и ресурсных ограничений и др.

По итогам конкурса администрация города и городские организации заняли 22 призовых места из 33 возможных.

Так, в номинации "Лучшее бережливое муниципальное образование" 1-е место заняла администрация города Кемерово, которая занимается внедрением принципов бережливого производства с января 2019 года.

В настоящее время в план работы по реализации бережливого производства включены 265 организаций, заявлено 427 лин-проектов в различных сферах. Регулярно проводятся заседания городской комиссии с привлечением специалистов комитета по развитию региональных систем администрации правительства

Кузбасса, АНО "Центр компетенций Кузбасса", ГК "Росатом", на которых рассматриваются разработанные лин-проекты. В рамках реализованных лин-проектов 85 процентов рабочих мест организованы по системе "5S". Более 80 процентов сотрудников администрации областного центра вовлечено в реализацию лин-проектов и обучено основным принципам и инструментам бережливого производства.

В номинации "Лучший агитационный материал по бережливому производству" администрация города Кемерово заняла 2-е место. В качестве агитационного материала была заявлена электронная библиотека "Проект "Бережливое производство", размещенная на официальном сайте администрации города Кемерово, в которой можно ознакомиться с реализованными лин-проектами и их результатами, а также скачать плакаты и листовки о бережливом производстве для размещения в организациях, на рабочих местах, в городских общественных зонах.

Кемеровские организации заняли 2-е и 3-е места в номинации "Лучшая бережливая организация" (ГАУЗ "Кемеровская городская детская клиническая больница № 2", ГБНОУ "Губернаторский многопрофильный лицей-интернат"), а также 1-е и 3-е места в номинации "Лучший лин-проект" (ГАУЗ "Кемеровская городская детская клиническая больница № 1", МБУ "Казна").

Среди участников национального проекта "Производительность труда" призерами стали предприятия Кемерова: ООО "Завод железобетонных изделий", ООО "Кузбассхлеб", ООО "Инженерный центр "АСИ", КАО "Азот", АО "КемВод".

Одним из первых кемеровских предприятий, принявшим участие в национальном проекте, стало ООО "Инженерный центр "АСИ", которое в настоящее время реализует третий проект. Предприятие ставит перед собой следующие задачи: снижение времени протекания процесса в 2 раза, уменьшение незавершенного производства минимум на 50% и сокращение времени транспортировки на 30 процентов.

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