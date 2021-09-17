Губернатор поздравил новосибирскую команду с успехом в WorldSkills Russia

С финала IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" 2021 года новосибирские ребята привезли 41 медаль: четыре золотых, девять серебряных, девять бронзовых и 19 медальонов за профессиональное мастерство. В общекомандном зачете они заняли шестое место. Глава региона Андрей Травников поблагодарил молодых специалистов за повышение престижа рабочих профессий и новосибирских учреждений профобразования и вручил награды.

Золотые медали получили Дмитрий Морозов (Новосибирский технический колледж им. А. И. Покрышкина, компетенция "Эксплуатация сервисных роботов"), Алексей Мажирин (Новосибирский строительно-монтажный колледж, компетенция "Укладка напольных покрытий") и юниоры Никита Сухарев, Иван Миськов (Вторая новосибирская гимназия, компетенция "Электромонтаж") и Глеб Бондарчук (лицей №176, компетенция "Машинное обучение и большие данные").

Обучение в новосибирской системе СПО с каждым годом становится все более востребованным, растет и интерес школьников к ранней профориентации. Поэтому поддержка профобразования - среди приоритетных задач региональных властей, и правительство Новосибирской области намерено и дальше вкладывать средства в укрепление материальной базы системы СПО, сообщил губернатор Андрей Травников участникам встречи.

- Я рекомендую работодателям уже перестать говорить о том, что мы не готовим квалифицированных специалистов для их отраслей, а повернуться лицом к нашей системе образования, взаимодействовать, сотрудничать с ней и вместе готовить тех самых нужных, конкурентоспособных, востребованных специалистов, - подчеркнул губернатор.

По словам двукратного призера финала Оксаны Тимониной (компетенция "Парикмахерское искусство"), для молодых ребят участие в таких соревнованиях - серьезный профессиональный опыт.

Сегодня в рамках национального проекта "Образование" из федерального и областного бюджетов вкладываются серьезные средства в укрепление материальной базы учебных заведений. И эта работа по совершенствованию материальной базы заведений СПО дает результат: растет количество студентов СПО в регионе. Если всего четыре года назад их было 53,5 тысяч человек, то в 2020/2021 году - уже более 64 тысяч. Общее количество работников системы СПО - более 4,1 тысячи человек.

Новосибирская область входит в число лидеров движения "Молодые профессионалы". Она занимает пятое место по количеству участников, шестое по количеству компетенций, девятое - по количеству экспертов.