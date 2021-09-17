Видео: На Алтае жители приехали голосовать на верблюдах и лошадях

Жители Кош-Агачского района Республики Алтай приехали голосовать за кандидатов в Госдуму верхом на верблюдах и лошадях. Как передает ТАСС, это местные власти объясняют это этническими традициями.

Фото: Пресс-служба правительства Республики Алтай

- Сегодня у нас проходит голосование, в том числе в отдаленных населенных пунктах республики, - отметил пресс-секретарь главы правительства Республики Алтай Михаил Максимов. - Так, в селе Жана-Аул Кош-Агачского района, расположенном практически на границе России с Монголией, зарегистрировано чуть более 500 избирателей - преимущественно представителей казахского этноса. Здесь местные жители прибыли на избирательный участок верхом на верблюдах и лошадях в национальных костюмах, чтобы проголосовать на выборах депутатов Госдумы, локальных выборов здесь не проводится сегодня.

Фото: Пресс-служба правительства Республики Алтай

Всего на территории республики проживают около 162 тысяч жителей, имеющий право голосовать на выборах. В регионе открыты 236 избирательных участка, из них лишь 22 работают в столице республики Горно-Алтайске.