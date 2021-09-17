Новосибирцы смогут вакцинироваться от COVID на избирательных участках

Жители Новосибирской области в дни голосования за кандидатов в Государственную думу РФ смогут сделать прививку от COVID-19. Как сообщили в правительстве региона, при содействии областного минздрава пункции вакцинации открыты прямо на избирательных участках.

- Всего в Новосибирской области на избирательных участках работают 312 пунктов вакцинации, они охватывают 523 избирательных участка, поскольку на одной площадке, например, в школе или библиотеке, могут быть открыты несколько избирательных участков, - поясняет замминистра здравоохранения региона Лада Шалыгина.

Выбор препаратов на том или ином пункте зависит от их наличия в медицинской организации, обслуживающей избирательный участок. Но в целом на территории региона представлены три вакцины: "Спутник V" (Гам-КОВИД-Вак), "Спутник лайт" или "КовиВак". Вместе с тем продолжат свою работу мобильные прививочные бригады и кабинеты вакцинации в поликлиниках.

Узнать, на каком из избирательных участков открыт пункт вакцинации, можно с помощью интерактивной карты, которую создали в Министерстве цифрового развития и связи Новосибирской области. В интерфейс был добавлен новый слой: "Пункты вакцинации на избирательных участках", благодаря которому можно узнать их адреса, время работы и название обслуживающей пункт медицинской организации.