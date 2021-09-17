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17.09.2021 09:52
Рубрика: Власть

Новосибирский губернатор посетил Центр общественного наблюдения

Текст: Михаил Сергеев (Новосибирск)
В Новосибирской области - первый день голосования на выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ. Почти две тысячи избирательных участков работают с 8 утра. Начали работу Центр общественного наблюдения за ходом голосования и штаб видеонаблюдения, расположенные в здании Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств им. А. Д. Крячкова. Работу центра в первый день голосования проконтролировал губернатор региона Андрей Травников.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

На видеопанели из восьми мониторов - трансляция с избирательных участков, на которых установлены видеокамеры. В зале из 45 специально оборудованных мест наблюдатели, прошедшие обучение, следят за выборами в режиме онлайн и смотрят ранее сохраненные записи. Кроме того, в штабе видеонаблюдения организована работа кол-центра, обеспечивающего связь с наблюдателями и мониторинговой группой юристов.

Фото: Правительство Новосибирской области
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- Во-первых, организовано больше рабочих мест для наблюдателей, значит, появилась возможность более оперативно реагировать на любые инциденты и вопросы, которые возникают. Во-вторых, увеличилось количество избирательных участков, которые оборудованы постоянным видеонаблюдением, - более 80 процентов, вплоть до самых отдаленных районов. В-третьих, здесь рядом находятся общественные наблюдатели, представители партий, которые участвуют в избирательном процессе: открытость полная. Любой из представителей может прийти и наблюдать за теми участками, которые ему в первую очередь важны: рабочее место подготовлено. Такая организация, конечно же, способствует открытости и прозрачности, - подчеркнул Андрей Травников.

Избирательная комиссия Новосибирской области выступает за абсолютную открытость и прозрачность всех избирательных процедур, которые будут проходить на избирательных участках в дни голосования. Видеонаблюдение, демонстрирующее действие здесь и сейчас, помогает убедиться в легитимности и прозрачности избирательной кампании: общественное наблюдение играет важную роль, независимый наблюдатель оценивает события, которые могут происходить на избирательном участке, дает им соответствующую правовую оценку.

Как подчеркнула председатель Общественной палаты Галина Гриднева, наблюдатели прошли обучение и будут работать по единым стандартам: "Мы пригласили сюда и наблюдателей от политических партий, и кандидатов, которые вместе с нашими - от Общественной палаты - проходили обучение. Они все работают по единым стандартам и, я надеюсь, как партнеры, для того чтобы нашему избирателю было все понятно, прозрачно и доступно".

В этом году число наблюдателей увеличено в три раза - это повысит эффективность работы. 67 человек будут работать в две смены. Также будет организовано ночное дежурство, в ходе которого наблюдатели будут следить за возможным движением вокруг сейф-пакетов.

В дни голосования 17, 18 и 19 сентября в работе штаба примут участие член СПЧ при Президенте России Ирина Киркора, уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева, члены и эксперты Общественной палаты региона, общественные наблюдатели Общественной палаты Новосибирской области и политических партий, представители политических партий, иностранные наблюдатели и эксперты, находящиеся с мониторинговой миссией в Новосибирской области.

Центр общественного наблюдения работает круглосуточно все три дня голосования. Видеонаблюдение ведется при соблюдении всех мер эпидбезопасности.

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