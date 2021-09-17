Спикер Заксобрания Новосибирской области проголосовал на выборах

В Новосибирской области в 8.00 по местному времени открылись избирательные участки. С 17 по 19 сентября новосибирцам предстоит избрать депутатов Государственной Думы РФ и депутатов ряда представительных органов муниципальных образований.

Одним из первых на избирательном участке №1331 в городе Бердске проголосовал председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

Спикер отметил, что право каждого гражданина - выразить свои политические предпочтения.

- Долг каждого гражданина России - прийти на участок и выразить свое мнение. Вы видели, какие сегодня бюллетени. У нас конкурентные выборы - 14 политических партий, 40 одномандатников. Мы самостоятельное сильное государство с сильным всенародно избранным президентом, - сказал Андрей Шимкив.

Председатель заксобрания прокомментировал свой личный выбор кандидатов в депутаты - он в пользу ответственных людей.

- Считаю, голосовать надо за того, кто реально делает, а не болтает. После формирования нового состава Госдумы нам предстоит серьезная работа - принимать бюджет как федеральный, так и региональный. И от того, насколько качественно мы будем это делать, зависит жизнь и развитие области на годы вперед. Поэтому призываю своих земляков подойти к выбору ответственно и проголосовать за дела, а не за слова, - подчеркнул председатель заксобрания.

Всего в единый день голосования в Новосибирской области пройдут 43 избирательных кампании по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований.