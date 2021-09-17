Столетняя женщина-ветеран войны проголосовала на выборах в Кузбассе

Столетняя жительница кузбасского города Анжеро-Судженска, участница Великой Отечественной войны Наталья Серебрянникова приняла участие в голосовании по выбору депутатов Государственной Думы России.

Бюллетени пожилой женщине привезли домой.

Как сообщили в правительстве Кузбасса, Наталья Серебрянникова служила старшей операционной сестрой 311 военного госпиталя на советско-китайской границе. За четыре года войны она сдала 11 литров крови для раненых и практически круглыми сутками стояла у операционного стола. Войну закончила в звании старшего лейтенанта. Потом более 38 лет работала медицинской сестрой в городской больнице.

Наталья Федоровна ведет активный для своих лет образ жизни, интересуется новостями, событиями, происходящими в стране и регионе. Свое решение проголосовать называет примером для сверстников, а также для детей, внуков и правнуков.