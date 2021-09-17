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17.09.2021 14:29
Рубрика: Власть

Столетняя женщина-ветеран войны проголосовала на выборах в Кузбассе

Текст: Юрий Прокопьев (Кемерово)
Фото: Пресс-служба правительства Кузбасса Фото: Пресс-служба правительства Кузбасса
Фото: Пресс-служба правительства Кузбасса

Столетняя жительница кузбасского города Анжеро-Судженска, участница Великой Отечественной войны Наталья Серебрянникова приняла участие в голосовании по выбору депутатов Государственной Думы России.

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Как сообщили в правительстве Кузбасса, Наталья Серебрянникова служила старшей операционной сестрой 311 военного госпиталя на советско-китайской границе. За четыре года войны она сдала 11 литров крови для раненых и практически круглыми сутками стояла у операционного стола. Войну закончила в звании старшего лейтенанта. Потом более 38 лет работала медицинской сестрой в городской больнице.

Наталья Федоровна ведет активный для своих лет образ жизни, интересуется новостями, событиями, происходящими в стране и регионе. Свое решение проголосовать называет примером для сверстников, а также для детей, внуков и правнуков.

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