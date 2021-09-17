В Красноярске снимут эпизод очередной части комедии "Елки"

Площадь Мира в Красноярске станет съемочной площадкой продолжения фильма "Елки", рассказала сегодня пресс-служба правительства региона.

Для создания новогодней атмосферы восьмой части известной кинофраншизы 25 сентября на площади установят большую украшенную игрушками ель, а брусчатку покроют сотнями килограммов искусственного снега.

В съемках будут участвовать жители краевой столицы. Под руководством режиссера Антона Богданова они выстроятся в фигуру, имеющую форму сердца.

Съемки начнутся в 19 часов рядом с Красноярской краевой филармонией. Для участия в них нужно отправить заявку на электронную почту elki.film@bazelevs.ru, а 25 сентября к назначенному времени приехать на площадь Мира, захватив с собой зимнюю одежду.

Подобные народные съемки уже прошли в Москве и Перми. Такие сцены запланированы также в Тюмени, Уфе, Саранске и Великом Устюге.

Добавим, новая часть популярной кинокомедии выйдет в прокат 16 декабря.