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17.09.2021 14:29
Рубрика: Культура

В Красноярске снимут эпизод очередной части комедии "Елки"

Текст: Дмитрий Машуков
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Площадь Мира в Красноярске станет съемочной площадкой продолжения фильма "Елки", рассказала сегодня пресс-служба правительства региона.

Фото: vk.com
В тюменском аэропорту сняли первые кадры фильма "Елки"

Для создания новогодней атмосферы восьмой части известной кинофраншизы 25 сентября на площади установят большую украшенную игрушками ель, а брусчатку покроют сотнями килограммов искусственного снега.

В съемках будут участвовать жители краевой столицы. Под руководством режиссера Антона Богданова они выстроятся в фигуру, имеющую форму сердца.

Съемки начнутся в 19 часов рядом с Красноярской краевой филармонией. Для участия в них нужно отправить заявку на электронную почту elki.film@bazelevs.ru, а 25 сентября к назначенному времени приехать на площадь Мира, захватив с собой зимнюю одежду.

Подобные народные съемки уже прошли в Москве и Перми. Такие сцены запланированы также в Тюмени, Уфе, Саранске и Великом Устюге.

Добавим, новая часть популярной кинокомедии выйдет в прокат 16 декабря.

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