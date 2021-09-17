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Рубрика: Власть

В Маслянинском районе открылся центр конного спорта и туризма

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Маслянинском районе Новосибирской области открылся центр конного спорта и туризма. На его базе работает школа олимпийского резерва по конному спорту имени Игоря Петровича Брайчева. Председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив и депутаты областного парламента приняли участие в открытии центра.
Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Новосибирской области Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Новосибирской области
Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Новосибирской области

На школу верховой езды возложено сразу несколько функций. Помимо обучения ребят в классе олимпийского резерва, это иппотерапия и реабилитация детей с ДЦП и другими нарушениями, катание на лошадях в манеже и конные туристические маршруты. В ходе реализации проекта была построена конюшня и приобретено необходимое оборудование. В центре есть класс для проведения теоретических занятий, помещение для тренеров, комната для хранения снаряжения, плац с грунтом из песка для занятий с детьми на лошадях и т. д.

Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Новосибирской области
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По данным пресс-службы заксобрания, в школу верховой езды уже записались 20 человек в возрасте от 10 до 17 лет.

- Российские спортсмены привозят новые призы с международных соревнований. Мы уверены, что открытие школы в районе даст России новые имена спортсменов, - подчеркнул Андрей Шимкив.

Он завершил собравшихся в том, что заксобрание внесет свою лепту в развитие филиала школы олимпийского резерва.

- Лошадьми занимаются только настоящие фанаты. Уверяю вас, что и депутаты, и исполнительная власть, мы сделаем все, чтобы ваша школа развивалась и имела успех не только на территории Новосибирской области, но и на территории Российской Федерации, - сказал председатель регионального парламента.

- Только недавно мы открыли здесь биллиардный зал, теперь - школа конного спорта Уверен, что у маслянинцев есть еще много задумок, которые порадуют не только Маслянинский район, но и всю Новосибирскую область, - добавил депутат регионального парламента по избирательному округу №14 Иван Мороз.

В Маслянинском районе в течение четырех лет создается спортивно-развлекательный парк. Сегодня он включает в себя зону семейного отдыха, зону активного отдыха, площадку ГТО, физкультурно-оздоровительный комплекс.

- Этот парк - пример работы всех уровней власти - сельского совета, районных властей и депутатов заксобрания и реализации программы "Комплексное развитие сельских территорий". Главное, почему появляются такие парки - желание и стремление местных властей сделать свою территорию красивой и комфортной для жизни. Под лежачий камень вода не течет, - резюмировал Андрей Шимкив, заметив, что подобное рвение властей хотелось бы видеть и в других районах.

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