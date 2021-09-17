В ПФР назвали условия выплаты пенсионных накоплений наследникам

Наследники владельцев пенсионных накоплений при определенных условиях могут рассчитывать на получение средств своих родственников после их смерти. Об этом напомнили в отделении ПФР России по Новосибирской области.

Сейчас средства пенсионных накоплений формируются у определенных категорий россиян:

- граждане 1967 года рождения и моложе, за которых работодатели уплачивали страховые взносы в ПФР на накопительную пенсию в период с 2002 по 2014 год;

- женщины 1957-1966 года рождения и мужчины 1953-1966 года рождения, за которых в период с 2002 по 2004 работодатель перечислял страховые взносы на накопительную часть пенсии;

- участники Программы государственного софинансирования пенсий;

- те, кто направил средства материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии.

"Если правопреемники не были заранее определены самим гражданином, то право на получение пенсионных накоплений в первую очередь возникает у детей, в том числе усыновленных, супруги (супруга) и родителей (усыновителей), а во вторую - у братьев, сестер, дедушек, бабушек и внуков. Пенсионные накопления распределяются между законными правопреемниками в равных долях", - отметили в ПФР.

Средства пенсионных накоплений могут быть выплачены наследникам, если смерть их владельца наступила:

- до назначения ему выплаты пенсионных накоплений;

- после назначения срочной выплаты, если имеется остаток средств;

- после того, как была назначена, но еще не выплачена единовременная выплата средств пенсионных накоплений. В этом случае ее могут получить члены семьи умершего пенсионера (при условии совместного с ним проживания), а также нетрудоспособные иждивенцы в течение четырех месяцев со дня смерти гражданина. Если указанные лица отсутствуют, сумма единовременной выплаты включается в состав наследства и наследуется на общих основаниях.

Для получения средств наследники должны обратиться в ПФР в течение шести месяцев после смерти застрахованного лица.