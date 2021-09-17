Глава КЧР вместе с сыном проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов пришел на выборы вместе с сыном Маратом. Для голосования руководитель республики выбрал избирательный участок № 30, расположенный в детском саду "Звездочка" в Черкесске.

"Считаю, что участие в выборах - гражданский долг каждого жителя России. Приходя на участки для голосования, мы делаем свой выбор за будущее нашей страны, за будущее наших детей. Наша страна - очень сильное государство, и голос каждого из нас определяет какое развитие его ждет в дальнейшем", - написал Рашид Темрезов в Instagram.

Отметим, что в Карачаево-Черкесии открыт 251 избирательный участок. Помимо выборов в Госдуму России в республике также проходят выборы в органы местного самоуправления в четырех районах республики - Адыге-Хабльском, Карачаевском, Прикубанском и Усть-Джегутинском. Всего в голосовании смогут принять участие свыше 300 тысяч жителей региона, в том числе 18 400 юношей и девушек будут голосовать впервые.

Кроме того, депутатам Народного собрания республики предстоит выбрать главу КЧР из предложенных президентом России кандидатур.