Ингушский Дом ветеранов примет вдвое больше гостей, чем раньше

Республиканский Дом ветеранов увеличил коечный фонд в два с половиной раза - с 30 до 80 мест. Это стало возможным благодаря строительству нового корпуса этого социально-оздоровительного центра.

Четырехэтажное здание в селе Сурхахи возведено по нацпроекту "Демография" за полтора года. На это было израсходовано 139 миллионов рублей. Дом ветеранов - единственный в регионе социально-оздоровительный центр для людей пожилого возраста и инвалидов, услуги в нем предоставляются бесплатно.

- В связи с большим количеством желающих пройти оздоровление в центре, мест в нем все время не хватало, очередь в него, порой, достигала более 800 человек, - рассказал на открытии нового корпуса глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Дом ветеранов оснащен всем необходимым медицинским оборудованием для физиотерапевтических процедур. В нем также будет работать кабинет лечебной физкультуры, планируется прием кардиолога, психотерапевта и невропатолога. В здании есть два бассейна и сауна, центр находится в живописной лесной местности и имеет благоустроенную территорию. По периметру здания посадят фруктовые деревья. В республике намерены развивать сеть учреждений соцзащиты населения.

- Сегодня в Ингушетии их всего семь. Поэтому будем увеличивать их количество. До 2024 года построим реабилитационный центр для инвалидов на 250 мест в селе Али-Юрте и пять комплексных социальных центров для пожилых граждан и инвалидов. Они откроются в Карабулаке, Назрани, Малгобеке, Сунже и сельском поселении Экажево, что повысит качество жизни жителей республики, - подчеркнул Калиматов.