В Ингушетии в этом году построили 14 детских садов

Четырнадцатый по счету с начала года новый детский сад введен в эксплуатацию в Ингушетии. Еще десять строятся. Здание дошкольного учреждения в сельском поселении Сагопши в Малгобекском районе республики было долгостроем. Но местные жители очень ждали, когда откроется новый детсад.

Ведь им приходилось возить малышей в соседний населенный пункт - город Малгобек. Теперь проблема родителей с детьми-дошкольниками из Сагопши решена. Садик построен по программе "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах". В нем есть ясельные группы на 60 мест. Значимость этого особенно отметил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, перерезавший "красную ленточку" на открытии заведения для дошколят.

- Это позволит молодым мамам выйти на работу, не дожидаясь, пока ребенок подрастет, - сказал он.

Детсад имеет отлично оснащенные музыкальный и спортивный залы, просторную столовую и медицинский блок и рассчитан не только на обычных детей, но и на малышей с ограниченными возможностями здоровья. В здании установлены пандусы и специальный подъемник. Во внутреннем дворе садика есть игровые площадки со спортивными снарядами для физического развития детей, песочницы, различные горки, лесенки и 12 навесов от жаркого солнца и дождя.

- Призываю вас строить свою работу с учетом современных педагогических и образовательных требований, применять новые, перспективные подходы в воспитании детей, - обратился к коллективу учреждения глава региона.

Детсад в селе Сагопши стал четырнадцатым по счету, введенным в эксплуатацию в Ингушетии в этом году. Скоро новые дошкольные учреждения также откроются в селах Вежарий-Юрт, Инарки, Средние Ачалуки и других. По словам Калиматова, очереди в детсады в республике скоро не будет совсем. Сегодня мест в них хватает для 82 процентов дошкольников - благодаря открытию в Ингушетии 20 новых детсадов.