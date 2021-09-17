В Ставрополе запустили "социальное такси" на время выборов

В столице Ставропольского края с 17 по 19 сентября, в дни всероссийского голосования, на улицах города будут работать специальные автомобили такси. Машины могут доставить маломобильных граждан к участковым избирательным комиссиям. Как сообщили в пресс-службе администрации Ставрополя, часть из машин - "ГАЗели", оборудованные гидромеханическими подъемниками.

- Воспользоваться услугой смогут пожилые ставропольцы, люди с инвалидностью, горожане, передвигающиеся с помощью технических средств реабилитации, 17, 18 и 19 сентября. Такси доставит их к избирательным участкам с 8.00 до 20.00, - отметили в пресс-службе городской мэрии.

Вызвать бесплатное такси можно было предварительно, но возможность осталась и в дни голосования.

Выбора на Ставрополье стартовали сегодня с 8 часов утра. Жителям региона предстоит выбрать депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва, депутатов Думы Ставрополья седьмого созыва, а также в органы местного самоуправления в семи городах. По всем трем уровням - местному, краевому и федеральному - должны быть избраны 191 депутат. Всего ставропольцам предстоит избрать четверых депутатов Госдумы России, 50 депутатов краевой Думы и 137 депутатов представительных органов власти местного уровня.

В пятницу утром в краевом избиркоме сообщили, что на территории Ставрополья начали работать все избирательные участки, всего их 1284. Больше всего бюллетеней получат в руки жители Ставрополя, Пятигорска, Кисловодска, Невинномысска и Железноводска, аж по шесть штук.

- Было сделано все для того, чтобы оно прошло прозрачно, объективно, честно. И безопасно! В том числе - в эпидемиологическом плане. Все участки обеспечены необходимым оборудованием и средствами защиты. Для каждого избирателя созданы возможности выразить свою волю и гражданскую позицию, - отметил губернатор региона Владимир Владимиров.

В крае больше 60 процентов членов избирательных комиссий прошли вакцинацию. Все остальные прошли ПЦР-тестирование за сутки до начала выборов.