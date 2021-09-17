Жители высокогорного села Ингушетии первыми в регионе завершили голосование

В ингушском селе Бейни завершилось голосование на выборах в Госдуму и Народное Собрание республики. Таким образом, как рассказали "РГ" в республиканском избиркоме, жители этого высокогорного населенного пункта проголосовали первыми в Ингушетии.

На участке под номером 104, расположенном в Бейни (Джейрахский район Ингушетии), к 16 часам по московскому времени последний избиратель опустил бюллетень в урну для голосования. В селе на сегодня имеют право участвовать в выборах 114 человек. К тем из них, кто не смог лично прийти на избирательный участок по состоянию здоровья или из-за преклонного возраста, урны для голосования привозили на дом.

Всего в Ингушетии девять территориальных избирательных комиссий городов и районов и 137 участковых комиссий. Население региона выбирает депутатов в Государственную Думу РФ и местный парламент. В республике зарегистрировано 14 политических партий. В выборах депутатов Народного Собрания Ингушетии участвуют четыре региональных отделений партий.

Имеют право участвовать в выборах более 230 тысяч жителей региона, из них в возрасте 18 лет - около пяти тысяч, примерно семь тысяч - в возрасте от 80 до ста лет.