Институт и музей блокады Ленинграда объединят в мультимедийный центр

Институт истории обороны и блокады Ленинграда и Государственный музей в Соляном переулке, посвященный подвигу города, станут единым мультимедийным научным центром. Об этом, как информирует ТАСС, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в режиме видеоконференции.

- Блокадники просили меня еще раз передать вам слова благодарности за ваше решение сохранить и развивать Музей обороны и блокады Ленинграда по его историческому адресу, - отметил губернатор Северной столицы. - С появлением института мы создадим в Соляном переулке мощный современный мультимедийный научный центр, посвященный подвигу блокадного Ленинграда.

Поручение создать институт изучения блокады глава государства дал в марте прошлого года. В канун 80-летия с момента начала осады города на Неве новое научное учреждение начало действовать.

- На церемонии открытия был заключен меморандум о сотрудничестве между Государственным мемориальным музеем обороны и блокады Ленинграда и Санкт-Петербургским институтом истории РАН, - сообщили в администрации Санкт-Петербурга. - Документ заложит основу для совместной работы по созданию научно-практической базы в целенаправленном изучении истории обороны и блокады Ленинграда. Будет изучаться ход военных операций, работа предприятий, школ, больниц, научных и культурных учреждений, а также жизнь ленинградцев в осажденном городе.

Институт будет вести образовательную работу со школьниками и студентами, также в планах - создание цифрового архива блокадных документов.