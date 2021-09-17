Институт и музей блокады Ленинграда объединят в мультимедийный центр

Новости

В России начались исследования одновременной вакцинации от гриппа и COVID-19 17:59
Путин и Ниинисте обсудили двусторонние проекты и ситуацию в Афганистане 17:48
В Сочи прибыл первый болид для Гран-при России "Формулы-1" 17:47
Шахматистка Гаприндашвили требует 5 млн долларов от Netflix из-за сериала 17:45
СМИ сообщили о драке с участием Михаила Пореченкова на Ямале 17:34
Мясников назвал смертельно опасные ошибки гипертоников 17:31
В ЦИК назвали явку на выборах в Госдуму 17:27
Видео: В Екатеринбурге на выборах проголосовали именитые спортсмены 17:12
И.о. министра обороны Нидерландов ушла в отставку 17:08
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов проголосовал онлайн 17:01
Суд избрал меру пресечения обвиняемым в призывах к беспорядкам во время выборов 17:01
Правительство включило участок трассы М-1 "Беларусь" в список платных дорог 16:36
Воронежский губернатор призвал всех прийти на избирательные участки 16:36
В Москве открылся памятник врачам, сражающимся с COVID-19 16:13
Видео: "Русские Витязи" проголосовали в Сургуте 16:13
Зампред ЦИК: Участие Путина в онлайн-голосовании повысит доверие к этой системе 16:11
Министр обороны Беларуси высоко оценил прошедшие учения "Запад-2021" 15:54
На Кубани на выборах проголосовал 97-летний участник штурма Берлина 15:50
Французские наблюдатели в Крыму заявили о давлении со стороны ЕС 15:49
Видео: В Симферополе прошел флешмоб "Твой выбор важен" 15:36
В Еврокомиссии заявили о серьезном дефиците газа в Европе 15:25
Мишустин проголосовал на рабочем месте: "Удобно. Спешить никуда не надо" 15:05
В Башкирии молодожены после ЗАГСа отправились на выборы 14:58
Суд Индонезии признал президента страны виновным в проблемах с экологией 14:55
Минпромторг: Выпуск вакцин от COVID-19 вырастет до 45 млн доз 14:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
В Гидрометцентре предупредили о заморозках
В Гидрометцентре предупредили о заморозках
17.09.2021 17:25
Рубрика: Общество

Институт и музей блокады Ленинграда объединят в мультимедийный центр

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости

Институт истории обороны и блокады Ленинграда и Государственный музей в Соляном переулке, посвященный подвигу города, станут единым мультимедийным научным центром. Об этом, как информирует ТАСС, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в режиме видеоконференции.

Фото: Всеволод Тарасевич
Историки развенчали мифы о начале блокады Ленинграда

- Блокадники просили меня еще раз передать вам слова благодарности за ваше решение сохранить и развивать Музей обороны и блокады Ленинграда по его историческому адресу, - отметил губернатор Северной столицы. - С появлением института мы создадим в Соляном переулке мощный современный мультимедийный научный центр, посвященный подвигу блокадного Ленинграда.

Поручение создать институт изучения блокады глава государства дал в марте прошлого года. В канун 80-летия с момента начала осады города на Неве новое научное учреждение начало действовать.

- На церемонии открытия был заключен меморандум о сотрудничестве между Государственным мемориальным музеем обороны и блокады Ленинграда и Санкт-Петербургским институтом истории РАН, - сообщили в администрации Санкт-Петербурга. - Документ заложит основу для совместной работы по созданию научно-практической базы в целенаправленном изучении истории обороны и блокады Ленинграда. Будет изучаться ход военных операций, работа предприятий, школ, больниц, научных и культурных учреждений, а также жизнь ленинградцев в осажденном городе.

Институт будет вести образовательную работу со школьниками и студентами, также в планах - создание цифрового архива блокадных документов.

В регионах Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Блокада Ленинграда

Главное сегодня

Единый день голосования-2021
Единый день голосования-2021
В ЦИК назвали явку на выборах в Госдуму
Путин напомнил о важности своевременной ревакцинации
Мишустин проголосовал на рабочем месте: "Удобно. Спешить никуда не надо"
Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
Верховный суд разъяснил порядок пересчета алиментов