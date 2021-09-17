Калининградские врачи извлекли из желудка младенца гидрогелевый шар

Врачи Калининградской детской областной больницы спасли жизнь восьмимесячного мальчика, прилетевшего с родителями на отдых из Коми. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, ребенка госпитализировали буквально в день прилета. По словам его матери, уже в самолете малыш почувствовал себя плохо: сильная тошнота, вялость, отказ от пищи.

Бригада скорой помощи доставила мальчика в детскую областную больницу. Первоначально у него подозревали гастроэнтероколит, но после осмотра хирургами выяснилось, что на границе толстой и тонкой кишок застрял четырехсантиметровый гидрогелевый шарик. Это угрожало жизни, поэтому было решено делать срочную операцию.

Как пояснили заведующий хирургическим отделением больницы Андрей Карсанов и врач-хирург Артем Айвазян, диагностика осложнилась тем, что шарик, проглоченный малышом, на рентген-аппарате или при УЗИ трудно выявить: аппаратура очень слабо реагирует на объекты из подобных материалов.

Когда и где ребенок проглотил шарик, никто не заметил. В сухом виде это мелкий предмет, а в организме он разбухает до таких размеров, что закупоривает просвет кишечника, вызывая кишечную непроходимость.

Операция прошла успешно. Маленький гость из Коми пока еще лежит в стационаре под наблюдением врачей, но его жизни и здоровью ничто не угрожает.

Впервые с коварными гидрогелевыми шариками в детской областной больнице столкнулись еще в 2016 году, рассказал Артем Айвазян. С того времени хирурги больницы ведут исследование, есть уже и научные публикации, поэтому, видя таких пациентов по клинической картине, их стараются оперировать как можно скорее.

В последнее время участились экстренные поступления детей, у которых в организме обнаруживаются инородные предметы - магниты, шарики, гвозди, скрепки, клипсы и так далее, отметил главврач больницы Александр Маляров. Чаще всего их удается удалить с помощью эндоскопии, без операции, но иногда без хирургического вмешательства не обойтись.

- Я хочу настоятельно попросить родителей следить за своими детьми, стараться не оставлять их одних, потому что маленькие дети зачастую все пытаются попробовать на вкус. Хорошо еще, если такой предмет попадет в желудочно-кишечный тракт, а если в легкие, трахею, то может быть и остановка сердечной или легочной деятельности, а это прямая угроза жизни, - подчеркнул Александр Маляров и рекомендовал во всех случаях попадания в организм ребенка инородного предмета сразу же вызывать скорую помощь.