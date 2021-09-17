Калининградский губернатор проголосовал в свой день рождения

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов 17 сентября пришел на свой избирательный участок в областном центре вместе с супругой Дарьей и младшим сыном.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, Антон Алиханов и его жена проставили отметки в избирательных бюллетенях и опустили их в комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Первый день выборов совпал с днем рождения Алиханова, которому сегодня исполнилось 35 лет.

В Калининградской области в эти дни совмещены избирательные кампании федерального, регионального и муниципального уровней. Жителям предстоит избрать двух депутатов Госдумы, 40 депутатов областного парламента, 125 депутатов окружных Советов в восьми муниципалитетах, в том числе в Калининграде.

Сегодня утром в регионе открылся 561 избирательный участок. В Калининградской области зарегистрировано более 822 тысяч избирателей.