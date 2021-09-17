Петербургская филармония откроет 101 сезон "Ленинградской" симфонией

Санкт-Петербургская академическая филармония имени Дмитрия Шостаковича откроет новый сезон особым произведением композитора, имя которого она носит. В честь 100-летия со дня рождения Шостаковича и в память о 80-летии с момента начала блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны прозвучит симфония № 7 "Ленинградская". Ее исполнит старейший симфонический оркестр страны - академический симфонический оркестр филармонии. Дирижер - Николай Алексеев.

- История создания и исполнения Седьмой симфонии неотделима от истории Ленинграда - Санкт-Петербурга, филармонии и ее симфонических коллективов: ленинградскую премьеру сочинения уже почти восемьдесят лет назад ценой невероятных усилий осуществили изможденные блокадой и войной, частично специально возвращенные с фронта музыканты Большого симфонического оркестра Ленинградского радиокомитета, ныне известного публике как Академический симфонический оркестр филармонии, за его пультом стоял Карл Элиасберг, - напомнили в филармонии.

Исполнение "Ленинградской" симфонии в августе 1942 года стало символом подлинного мужества и силы духа жителей осажденного, но не сломленного города. Концерт 25 сентября напомнит о подвиге ленинградцев. На следующий день, 26 сентября, свой собственный концертный сезон откроет Академический симфонический оркестр Петербургской филармонии под управлением народного артиста России Николая Алексеева. В программе - сочинения Иоганнеса Брамса и Бориса Тищенко.