Путин оценил эффект от перерегистрации "Газпрома" в Санкт-Петербурге

Перерегистрация "Газпрома" в Санкт-Петербурге даст дополнительно городу 17 миллиардов рублей в этом году и около 40 миллиардов рублей в следующем. Об этом на встрече по видеосвязи с губернатором Санкт-Петербурга заявил президент.

Владимир Путин сам поднял тему переезда "Газпрома" в Санкт-Петербург. "Там уже и соответствующее здание возвели, которым теперь Питер может по праву гордиться", - заметил он.

"Газпром" перерегистрируется в Санкт-Петербурге как налогоплательщик, и это даст городскому бюджету уже в этом году дополнительно 17 миллиардов рублей, а в следующем - порядка 40 миллиардов. "Это те средства, которых раньше у города не было", - подчеркнул президент.

"Важно использовать эти средства на приоритетных направлениях развития города", - указал Путин. Он заметил, что результат от их использования должен быть зримым и понятным для горожан.

"Это важно для города сейчас, когда экономика восстанавливается после нескольких пиков пандемии", - поблагодарил Александр Беглов. Средства пойдут на решение важных задач, одна из них - это строительство метро, уточнил он. Ежегодное финансирование метро можно будет увеличить до 50 миллиардов рублей, в 2024 году откроют три станции. Также деньги пойдут на строительство нового разводного моста через Неву.