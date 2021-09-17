Видео: Российский Дед Мороз проголосовал на дому в Великом Устюге

Российский Дед Мороз принял участие в голосовании на выборах в Государственную Думу и региональный парламент на дому. Об этом сообщает ТАСС.

Члены территориально избирательной комиссии явились в резиденцию зимнего волшебника в Великом Устюге в защитных костюмах, масках и перчатках, с собой принесли бюллетени для голосования и прозрачную урну, чтобы их опустить. В комплект для голосования на дому входит также маска, перчатки и ручка для избирателя.

- Рукавицы у меня свои, - отказался Дед Мороз и пояснил, что голосовать будет за свое главное желание: "Чтобы построили больше детских и спортивных площадок, физкультурно-оздоровительных комплексов, катков, чтобы все занимались спортом и были здоровы".

Всего в Вологодской области открылись 932 постоянных избирательных участка, в списках избирателей более 922 тысяч человек, 11 850 из них проголосуют впервые.