В Петербурге вспомнили переводчицу сказок Андерсена Анну Ганзен

Очередная встреча проекта "Литературное варенье" прошла в Санкт-Петербурге. "Чайное собрание" посвятили переводчице Анне Ганзен, благодаря которой все мы знакомы с героями сказок Ганса Христиана Андерсена. Гостями встречи стали издатели и художники-иллюстраторы, культурологи и музейщики, библиотекари и владельцы книжных магазинов, редакторы СМИ и писатели.

Чаепитие и разговоры о литературе стали завершением "Сказочного похода" по местам, связанным с судьбой Анны Ганзен, который совершили авторы проекта "Литературное варенье" Олег и Светлана Колесниковы. Они побывали в Касимове - небольшом городке в Рязанской области, где родилась переводчица, а Петербург стал конечной точкой маршрута. Анна Ганзен умерла в блокадном Ленинграде в 1942 году, по уникальному совпадению - в день рождения Андерсена, в ночь с 1 на 2 апреля.

- Даже именем одной из самых знаменитых героинь Андерсена Дюймовочки мы обязаны Анне Ганзен, - рассказали авторы проекта на чаепитии. - Именно она придумала само слово.

Вместе с мужем Петром Ганзеном Анна перевела на русский язык множество произведений скандинавских писателей, составляющих сокровищницу мировой литературы - Генрика Ибсена, Кнута Гамсуна, Кьеркегора, Юхана Августа Стриндберга, Карин Микаэлис. Свои переводы они подписывали как "А. и П. Ганзен". Похоронена Анна Ганзен в братской могиле на Пискаревском кладбище, на Смоленском, где покоится один из сыновей Анны (всего у нее было четверо родных детей и падчерица), установлен кенотаф. Других памятников "маме" Оле-Лукойе, Стойкого Оловянного солдатика, Снежной королевы и Русалочки, в России нет. Поэтому участники встречи обсудили, каким образом и где было бы лучше всего увековечить память Анны Ганзен.

Правда, в Касимове ее имя носит библиотека, где ежегодно проходят Ганзеновские чтения. А еще одной точкой "Сказочного маршрута" был город Белозерск, где в только что отремонтированной Гулинской библиотеке одна из полок со скандинавской литературой будет носить имя переводчицы. Поэтому второй темой для обсуждения на "Чайном собрании" стала судьба библиотек, и - шире - чтения в современном мире.

- Совсем скоро белозерские библиотеки получат посылки с книгами с дарственными надписями от художников и издателей и журналами, - подвела итог встречи Светлана Колесникова.