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17.09.2021 21:23
Рубрика: Власть

В регионах СЗФО проголосовали более 10 процентов избирателей

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

В первый день голосования на выборах в регионах СЗФО явка составила около 10 процентов. В большинстве субъектов округа первые данные о явке избирателей были обнародованы по данным на 15.00. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на члена петербургской избирательной комиссии Юрия Кузьмина, в Петербурге на этот час процент проголосовавших за кандидатов в депутаты Государственной думы РФ и в депутаты регионального парламента различался незначительно.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
ЦИК: Голосование идет в правовом поле

- Явка избирателей в Петербурге на выборах в Госдуму составила 7,2 процента, в ЗакС - 6,7 процента, - сообщил он.

В Псковской области явка по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва на 15.00 составила 10,36 процента, по выборам депутатов Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва - 9,66 процента. Об этом сообщает региональный избирком на своей странице "ВКонтакте" Псковский избирком. Также на Вологодчине выбирают глав Куньинского и Новосокольнического районов, и здесь активность избирателей еще выше - 14 и 10,72 процента соответственно.

- По состоянию на 15.00 явка избирателей составила более 45 тысяч человек, что составляет 8,9 процента от числа избирателей Карелии, - сообщает в свою очередь избирком Карелии.

В Мурманской области по состоянию на 20.00 часов явка составила 14,51 процента. В избиркоме отметили, что "голосование прошло в штатном режиме".

В других регионах Северо-Запада подсчет процентов явки еще ведется.

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