Астраханский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму и облпарламент

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин проголосовал на избирательном участке в лицее № 1. Он отдал свой голос за кандидатов в депутаты Госдумы и областного парламента, выборы в который проходят в регионе также 17-19 сентября.

Кроме того, в области в эти дни проводятся избирательные кампании муниципального уровня - жители выбирают главу Ахтубинского района, пяти поселений, депутатов районных и сельских советов.

- Главный смысл выборов - услышать мнение наших жителей, реализовать конституционное право каждого на определение дальнейшей судьбы Астраханской области и всей страны, - заявил Игорь Бабушкин.

Как сообщает пресс-служба губернатора, вместе с выборами в Астраханской области проходит народное голосование за присвоение региону статуса приоритетной геостратегической территории в рамках стратегии пространственного развития России до 2025 года. По мнению областных властей, это позволит региону претендовать на разработку особой программы развития с эксклюзивными инструментами реализации инфраструктурных проектов и решения финансовых проблем.

В Астраханской области 572 постоянных избирательных участка, а также 16 временных: в больницах и диспансерах, на буровых платформах, железнодорожном вокзале. Участки работают с 08.00 до 20.00, избирателям выдают маски, перчатки, одноразовые ручки. Также организована термометрия и дезинфекция рук.