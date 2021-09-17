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Рубрика: Власть

Эксперт из Венесуэлы оценила онлайн-голосование в Севастополе

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Ханлисберт Веласко из Венесуэлы, представитель некоммерческой организации по наблюдению за выборами "Социальный проект", положительно оценила возможность выбора, которая появилась у жителей Севастополя с введением онлайн-голосования. Город участвует в пилотном проекте вместе с другими шестью регионами РФ.
Фото: Крымова Юлия/РГ Фото: Крымова Юлия/РГ
Фото: Крымова Юлия/РГ

- Впечатляет возможность голосовать онлайн или из дома, - сказала Веласко сегодня во время посещения участков для голосования в Севастополе. - Это очень полезно в условиях пандемии. Избирательным системам в мире есть куда развиваться, и в России мне нравится, что есть возможность голосования онлайн, и что данные избирателей защищены системой блокчейн.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Она отметила, что раньше такая возможность была только у жителей Москвы, где она прежде была наблюдателем на выборах. В этом году она приехала посетить участки в Крыму и Севастополе, где появляются такие же возможности для голосования, как и у жителей столицы. На самих участках, по ее словам, нарушений не обнаружено, избирательные права жителей полуострова полностью соблюдаются.

- Сегодня люди могут сами выбрать - голосовать дома или традиционно на участке, эта свобода выбора важна, - добавила Ханлисберт Веласко.

Как рассказала глава Избиркома Севастополя Нина Фаустова, всего в Севастополе более 326 тысяч избирателей. Заявки на голосование онлайн подали 20772 избирателя, или 6,36 процента.

За первый день в Севастополе проголосовали более 50 процентов избирателей, которые выбрали дистанционную форму.

Фото: Крымова Юлия/РГ
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- Это впечатляющий результат, - считает член Общественной палаты РФ, представитель Севастополя в территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования Наталья Кирюхина. - Голосование проходит в штатном режиме, никаких нарушений прав избирателей не зафиксировано, жалоб от жителей Севастополя на то, что сайт не открывался, не было возможности проголосовать, не поступало.

Жители Севастополя отметили удобство дистанционной формы голосования.

- Плюс в том, что не надо контактировать с людьми и выделять отдельно время, в любой момент можно проголосовать, находясь где угодно, в любой точке страны, - рассказал "РГ" житель Севастополя Александр Шокин. - Сайт для голосования кросс-платформенный, работает в браузере, это удобно для пользователей. Там все понятно, все работает, можно сразу просмотреть информацию по кандидатам.

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