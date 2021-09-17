Французские наблюдатели в Крыму заявили о давлении со стороны ЕС

Иностранные наблюдатели и эксперты, которые приехали в Крым для наблюдения за проведением выборов в Госдуму, рассказали, что на них оказывалось давление со стороны Европарламента. Об этом они заявили сегодня журналистам во время посещения участков для голосования в Севастополе.

- Я много раз был наблюдателем на разных выборах в России, пятый раз я в Крыму, и каждый раз я вижу, что выборы соответствуют всем указаниям и требованиям, - сообщил экс-депутат Национального собрания Франции Мишель Вуазен. - На нас оказывается давление со стороны Европарламента, даже французского парламента. Звучали призывы, чтобы мы не приезжали. Я считаю, что это просто недопустимо: все имеют право, если они хотят, приехать, ознакомиться с процессом, увидеть, что все здесь проходит нормально.

В четверг, 16 сентября, Европарламент призвал ввести санкции в отношении граждан Евросоюза, участвующих в наблюдении за выборами в Крыму.

- Я не депутат Европарламента, я французский депутат. Поэтому я не понимаю, с чего вдруг Европарламент так пристально следит за французскими депутатами, у них нет над нами никакой юрисдикции, - заявил депутат Национального собрания Франции Жером Ламбер.

Ламбер уже приезжал в Крым, чтобы наблюдать за проведением президентских выборов. Он отметил, что и тогда, и сейчас к процедуре выборов на полуострове "нет никаких вопросов".

- Я считаю, что очень важно приезжать в Крым, чтобы доносить правду о том, что происходит на полуострове, - отметил Ламбер. - Западные эксперты и журналисты, которые так любят говорить о ситуации в Крыму, сами не приезжали сюда. Поэтому так важно, чтобы политики и международные эксперты знали реальное положение дел на полуострове. А оно заключается в том, что в Крыму все хорошо, в том числе и проведение выборов.

На выборах в Севастополе сегодня присутствуют наблюдатели и эксперты из Франции, Венесуэлы, Сербии и Туниса.

С 17 по 19 сентября в Севастополе параллельно проходят выборы депутатов Госдумы РФ, довыборы в Законодательное собрание города и выборы в муниципалитеты. В городе открыты 180 постоянных участков и шесть временных в ковидных больницах и воинских частях.