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17.09.2021 18:05
Рубрика: Власть

Глава Калмыкии Бату Хасиков проголосовал в родном городе

Текст: Руслан Мельников
Фото: пресс-служба Главы Калмыкии Фото: пресс-служба Главы Калмыкии
Фото: пресс-служба Главы Калмыкии

Глава Калмыкии Бату Хасиков проголосовал на выборах депутатов в Государственную Думу в своем родном городе Лагань.

Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
Астраханский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму и облпарламент

"Знаете, что нас объединяет? Нас объединяет любовь к нашей республике и то, что мы за нее переживаем. Калмыкия вырастила нас. Здесь мы живем и трудимся, здесь растут наши дети", - обратился он к жителям региона.

Председатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев отдал свой голос на избирательном участке в здании Элистинской многопрофильной гимназии. Он отметил, что голосовал за будущее республики и развитие страны.

Свой выбор также сделал председатель Народного Хурала Анатолий Козачко. Он подчеркнул, что голосование нужно для того, чтобы "в Государственную Думу пришли достойные, компетентные, энергичные и честные люди, способные выполнить волю народа и оправдать его доверие".

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