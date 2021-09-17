Глава Калмыкии Бату Хасиков проголосовал в родном городе

Глава Калмыкии Бату Хасиков проголосовал на выборах депутатов в Государственную Думу в своем родном городе Лагань.

"Знаете, что нас объединяет? Нас объединяет любовь к нашей республике и то, что мы за нее переживаем. Калмыкия вырастила нас. Здесь мы живем и трудимся, здесь растут наши дети", - обратился он к жителям региона.

Председатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев отдал свой голос на избирательном участке в здании Элистинской многопрофильной гимназии. Он отметил, что голосовал за будущее республики и развитие страны.

Свой выбор также сделал председатель Народного Хурала Анатолий Козачко. Он подчеркнул, что голосование нужно для того, чтобы "в Государственную Думу пришли достойные, компетентные, энергичные и честные люди, способные выполнить волю народа и оправдать его доверие".