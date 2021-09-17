Губернатор Севастополя рассказал, как проголосовал онлайн

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев проголосовал онлайн сегодня по пути на работу. Об этом он сообщил на своей страничке в Instagram.

- Утром по пути на работу проголосовал электронно - заняло три минуты, - написал глава города.

Он опубликовал видео, как прошел процедуру электронного голосования на своем смартфоне, пока ехал на автомобиле по улицам Севастополя. Он сделал выбор среди кандидатов в депутаты Госдумы РФ восьмого созыва, а также проголосовал на местных выборах.

- Очень подробно описано все, что надо сделать, - поделился Развожаев в ролике. - Сделаю себе скриншот на память.

Ранее он рассказал, что зарегистрировался на портале Госуслуги для участия в онлайн-голосовании. Регистрация, по его словам, заняла полторы минуты.

Электронное голосование проходит в семи регионах России. В Севастополе 20 772 избирателя подали заявки на дистанционное голосование.