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Рубрика: Общество

Стоматолог объяснила, как предотвратить кариес у детей

Текст: Марина Володина

Кариес считается одной из самых серьезных стоматологических проблем, характерных и для детей, и для взрослых. Причина - вредоносные бактерии, которые содержит зубной налет.

Фото: pixabay.com
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Профессор Волгоградского государственного медицинского университета Елена Маслак рассказала, как уберечь ребенка от кариеса.

Как пишет КП, обычно молодых родителей волнует, не могут ли они передать своему ребенку эти бактерии. Оказывается, дети инфицируются, как правило, именно от близких людей.

Мамы и папы должны еще до появления наследника на свет позаботиться о своих зубах, залечить все кариозные полости и сделать чистку у специалистов. А после рождения ребенка, надо постараться исключить его контакты со слюной взрослых людей.

Профессор подчеркнула, что мамам не стоит облизывать соску, а также пользоваться ложкой своего дитя. В странах, где это не принято делать, кариес у детей встречается значительно реже.

Очень важно, чтобы пища, которую готовят для ребенка, не содержала сахара. Хорошо, если до двух лет дети вообще не знакомы со сладостями. А вот еда, содержащая фосфор, кальций и фториды, принес ему большую пользу. В первую очередь, речь идет о молочных продуктах.

Родители должны приучить малыша заботиться о гигиене рта с раннего возраста. Привычка чистить зубы дважды в день, сформированная до трех лет, принесет ему огромную пользу. И, конечно, надо посещать опытного стоматолога, который вовремя заметит проблемы и поможет их устранить.

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