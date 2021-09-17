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Рубрика: Общество

На Кубани на выборах проголосовал 97-летний участник штурма Берлина

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

В кубанском городе Ейске на избирательном участке №14-04 проголосовал 97-летний ветеран Великой Отечественной войны, участник штурма Берлина Василий Стрежнев. Он сам прибыл на место, хотя для того, чтобы пройти по помещению, ему понадобились ходунки.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Как рассказали в администрации Ейска, на входе в лицей №4, где находится избирательный участок, Василию Ивановичу померяли температуру бесконтактным термометром. Датчик показал "36,6". А до этого во дворе школы ветерана приветствовали военнослужащие Ейского гарнизона.

Василий Стрежнев закончил Великую Отечественную войну в звании гвардии старшего лейтенанта. За мужество и героизм, проявленные в боях, награжден орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды, медалями "За боевые заслуги", "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина", "За Победу над Германией в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.". Также ветеран много лет отдал работе по восстановлению списков земляков, погибших во время Гражданской и Великой Отечественной войн, охране памятников истории и культуры Ейска.

После того, как ветеран проголосовал, он сказал несколько слов людям, обступившим его на избирательном участке. В том числе, отметил, что хочет видеть Россию богатой, процветающей и хорошо вооруженной. По его словам, надо чтобы нас "нет, не боялись, но напасть - стеснялись".

Все присутствовавшие на участке проводили ветерана аплодисментами.

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