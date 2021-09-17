На Кубани за выборами проследят около 21 тысячи наблюдателей

В пятницу в Краснодарском крае с восьми часов утра началось голосование на 2 822 участках. Еще 33 временных участка открылось в больницах, СИЗО, на судах загранплавания и в воинских частях, расположенных на территории региона. В списки для тайного голосования депутатов Государственной Думы РФ VIII созыва на Кубани (в одном из крупнейших по численности населения субъектов страны проживают более 6,3 миллиона человек) включено свыше 4 миллионов 278 тысяч избирателей.

По данным крайизбиркома, к охране общественного порядка на участках привлечено свыше 25 тысяч сотрудников полиции и казаков.

- Следить за голосованием от партий и кандидатов будут около 21 тысячи наблюдателей, - рассказал председатель краевой избирательной комиссии Алексей Черненко. - На 1677 участках установлены по две видеокамеры. В их обзор попадает все, что происходит в пункте голосования. Остальные также оборудованы стационарными средствами видеонаблюдения - видеорегистраторами, компьютерами, IP-камерами. В круглосуточном режиме они будут фиксировать все происходящее, в том числе сохранность избирательных бюллетеней.

Краснодарский край разделен на восемь одномандатных округов. Такая же схема была и на выборах прошлого созыва Государственной Думы в 2016 году. Но сейчас конкуренция выше и в целом по краю, и в каждом из округов: количество кандидатов колеблется от 9 до 12 человек на одно место. Своих представителей выдвинули 14 политических партий из 15 (кроме "Зеленой альтернативы"), которые заявили о намерении участвовать в выборах по всей стране.

Параллельно с выборами депутатов Госдумы в крае идет большое количество муниципальных кампаний и первые в истории выборы депутатов Совета федеральной территории Сириус. Алексей Черненко отметил, что муниципальными выборами заинтересовались всего четыре партии, зато много самовыдвиженцев. Хотя, по мнению председателя крайизбиркома, местные выборы очень важны для роста самих партий.

В течение трех сентябрьских дней на Кубани будут также избирать 63 главы городских и сельских поселений. На эти мандаты зарегистрированы 294 кандидата: 120 самовыдвиженцев и 174 представителя политических партий. А на 43 депутатских мандата в представительных органах муниципальных образований претендует 158 кандидатов: 69 самовыдвиженцев и 89 кандидатов, выдвинутых политическими партиями.

Если избиратель по уважительным причинам не сможет лично явиться на избирательный участок с 17 по 19 сентября, он может проголосовать на дому. Для этого нужно заблаговременно подать заявление через госуслуги, либо непосредственно через участковую избирательную комиссию. Участковая комиссия принимает такие заявления вплоть до 14.00 по местному времени 19 сентября.

- Необходимо отдельное внимание уделить людям с ограниченными возможностями здоровья, не забыть тех, кто проживает в дачных сообществах, и тех, кто находится в местах лишения свободы. Самое главное - заручиться доверием граждан. Повышая прозрачность кампании, органы власти, общественные наблюдатели и институты гражданского общества повышают легитимность избранной власти и доверие к российской избирательной системе, - отметил Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак.

В целях соблюдения избирательных прав ряда категорий граждан, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, было подписано соглашение между комиссией и уполномоченным по правам человека в Краснодарском крае.