В горах Сочи серны и туры облюбовали зоны отдыха туристов

В Сочинском национальном парке и Кавказском государственном природном биосферном заповеднике имени Х.Г. Шапошникова подвели итоги учета серн и туров - высокогорных копытных, которые являются эндемиками, занесены в Красную книгу и встречаются только в регионе Северного Кавказа.

По данным Кавказского биосферного заповедника, на его территории находится 2807 туров и 1089 серн. Их численность практически не меняется и, по мнению экспертов, вероятно, соответствует современной емкости среды обитания этих животных. Тем не менее, она значительно меньше, чем была в период 1970-80-х годов.

В Сочинском национальном парке специалисты насчитали в этом году около 400 серн, сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе учреждения. При этом интересно, что 116 горных коз постоянно находятся на территории курорта "Красная Поляна". Эта группировка животных - самая крупная среди всех серн в Сочинском национальном парке.

Поскольку при сохранении благоприятных условий серны не покидают свои привычные места обитания, это позволяет регулярно проводить за ними наблюдения биологам и ученым. Туристы, приезжающие на Красную Поляну, тоже очень часто могут видеть горных коз в альпийской зоне одного из горных цирков горы Аибга на высоте 2200 метров над уровнем моря. А гости палаточного лагеря в долине Цирк-2 часто видят кавказских серн утром: животные держатся вблизи скал, по которым легко и быстро передвигаются благодаря особому строению копыт.

Численность краснокнижных серн на территории курорта остается стабильной, так как регулируется только естественными процессами рождаемости и смертности.