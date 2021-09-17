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Рубрика: Общество

В горах Сочи серны и туры облюбовали зоны отдыха туристов

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба курорта "Красная Поляна" Фото: Пресс-служба курорта "Красная Поляна"
Фото: Пресс-служба курорта "Красная Поляна"

В Сочинском национальном парке и Кавказском государственном природном биосферном заповеднике имени Х.Г. Шапошникова подвели итоги учета серн и туров - высокогорных копытных, которые являются эндемиками, занесены в Красную книгу и встречаются только в регионе Северного Кавказа.

Фото: iStock
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По данным Кавказского биосферного заповедника, на его территории находится 2807 туров и 1089 серн. Их численность практически не меняется и, по мнению экспертов, вероятно, соответствует современной емкости среды обитания этих животных. Тем не менее, она значительно меньше, чем была в период 1970-80-х годов.

В Сочинском национальном парке специалисты насчитали в этом году около 400 серн, сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе учреждения. При этом интересно, что 116 горных коз постоянно находятся на территории курорта "Красная Поляна". Эта группировка животных - самая крупная среди всех серн в Сочинском национальном парке.

Поскольку при сохранении благоприятных условий серны не покидают свои привычные места обитания, это позволяет регулярно проводить за ними наблюдения биологам и ученым. Туристы, приезжающие на Красную Поляну, тоже очень часто могут видеть горных коз в альпийской зоне одного из горных цирков горы Аибга на высоте 2200 метров над уровнем моря. А гости палаточного лагеря в долине Цирк-2 часто видят кавказских серн утром: животные держатся вблизи скал, по которым легко и быстро передвигаются благодаря особому строению копыт.

Численность краснокнижных серн на территории курорта остается стабильной, так как регулируется только естественными процессами рождаемости и смертности.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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