В Калмыкии проголосовали молодожены

В калмыцком поселке Ики-Бурул сразу же после регистрации брака на избирательный участок отправились молодожены Очир и Даяна Бобзиковы. Прибывших на голосование жениха и невесту встретили аплодисментами.

А некоторые жители республики приходили на избирательные участки в национальных костюмах. Так, например, поступила Нина Степкина.

Лидер общественной организации по поддержке молодежи "Сар-Герел" и основатель социального приюта для женщин и детей "Дом Надежды" Наталья Аккай призналась на избирательном участке, что всегда ходит на выборы и пользуется своим правом голоса, чтобы повлиять на будущее страны.

В республике действуют 235 участковых избирательных комиссий, на 75 УИКах установлены системы видеонаблюдения, 160 участков оснащены видеорегистраторами. Члены участковых комиссий прошли вакцинацию и сдали тест на коронавирус. Во время голосования в регионе работают около 350 общественных наблюдателей.