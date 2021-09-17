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17.09.2021 22:06

В крымском городе Саки на избирательный участок заехала свадьба

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба администрации города Саки Фото: Пресс-служба администрации города Саки
Фото: Пресс-служба администрации города Саки

В крымском курортном городе Саки неожиданными посетителями избирательного участка на выборах в Госдуму в пятницу стали молодожены и собравшиеся на их свадьбу родственники и друзья. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Фото: Пресс-служба Минкурортов Республики Крым
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Молодая пара - Михаил и Владислава Разумовские - заехали на участок сразу после регистрации брака.

- Этот день для нас очень важен, потому что мы теперь семья, и мы теперь вместе, и наше торжество совпало с выборами, - сказал счастливый муж Михаил. - И конечно для нашей большой семьи выборы всегда тоже были как праздник, поэтому мы решили объединить и совместить эти события, и не забыли про свою гражданскую ответственность - приехали и проголосовали.

- Я такого еще не видел, - признался мэр города Александр Овдиенко. - Молодожены проявили высокое чувство патриотизма: решили от своего праздничного счастья отрезать немного времени и дать возможность родителям, родственникам исполнить свой гражданский долг. Поблагодарил их за такое воспитание и поздравил бабушек, мам с этим торжественным днем в жизни их семьи. Молодоженам от имени всех жителей города подарил подарок с прекрасной надписью "Желаем счастья!"...

Сами же молодожены атмосферу на избирательном участке назвали потрясающей, отметив строгое соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм.

По данным государственной автоматизированной системы "Выборы", по состоянию на 20 часов в Республике Крым проголосовали более 23 процентов избирателей, внесенных в списки.

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