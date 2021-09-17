В Волгограде восстановили разрушенный в 1932 году главный собор Царицына

В Волгограде состоится освящение собора Александра Невского. Церемония назначена на 19 сентября. Совсем недавно строители завершили отделочные работы, а художники закончили роспись стен и потолка.

Храм является копией того, что построили в Царицыне (историческое название Волгограда) в прошлом веке. Церковь недолго простояла, при Сталине ее взорвали.

17 октября 1888 года произошло крушение поезда, в котором ехала Александр III с семьей. Были жертвы, но император и его близкие уцелели. По всей России тогда заказывали благодарственные молебны и возводили часовни. В Царицыне гласные городской думы решили не мелочиться и поставить кафедральный собор. В бюджетах 1889 и 1890 годов предусмотрели выделение на эти цели по 2500 рублей. Но итоговая стоимость храма превысила 200 тысяч рублей, основную финансовую ношу на себя взяли местные купцы-меценаты. Кстати, восстанавливали церковь тоже на пожертвования.

- В этом году есть пара юбилеев. 120 лет со дня закладки первого камня - 22 апреля 1901 года. И сто лет, как храм закончил свое православное существование: в 1921 в него зашли обновленцы, - отметила заведующая отделом научно-экспозиционной работы Волгоградского областного краеведческого музея Ирина Талдыкина.

За образец взяли храм в Оренбурге, но на Волге возвели не точную, а увеличенную копию. К 1915 году строительство завершили, предстояла еще внутренняя отделка. Роспись выполнили по эскизам великого художника Виктора Васнецова. На стенах собора решили установить мраморные доски с фамилиями царицынцев, павших в боях Первой мировой войны. Но освятили церковь уже после революции, в 1918 году. Не самое удачное время для православия. В 1929 году культовое сооружение закрыли. Сначала там был музей, потом автобаза. А в 1932 году красавец-собор просто взорвали.

Восстановить его на прежнем месте не получилось бы. Для этого пришлось бы разобрать часть медицинского университета и перегородить проспект Ленина. Поэтому собор поставили на месте сквера у площади Павших борцов.

- Судьба нашего собора напоминает и о благодарности Богу за спасение императорской семьи, и о последующей неблагодарности. Мы свидетели знакового события: возрождения храма. Это новая страница в истории всего региона, - считает протоиерей Алексей Кузнецов.