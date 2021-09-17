В Жирновске здание профилактория отдадут под поликлинику

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров назвал новые проекты, которые реализуют в Жирновске в ближайшие годы. Рабочую поездку в район он начал с инспекции результатов уже выполненной работы по благоустройству территорий и модернизации учреждений.

Одним из крупнейших реализованных проектов стало преображение парка Победы, основанного в 1980 году. Территория площадью в 9,5 тысячи квадратных метров приобрела совсем другой вид. Всего за семь лет в Жирновском районе реализованы более 30 проектов благоустройства, еще два завершатся в этом году. Кроме того, райцентр выиграл федеральный грант в 50 миллионов рублей на создание городского экопарка. По отдельной губернаторской программе в поселениях района проводится модернизация линий освещения. До конца декабря такие работы пройдут в самом Жирновске, а также населенных пунктах Красный Яр, Линево, Медведицкий, Верхняя Добринка, Александровка и Кленовка.

Здание районного дома культуры было построено в 1959 году и впервые проходит полную модернизацию. На капремонт и улучшение материально-технической базы выделены 20 миллионов рублей. Уже приведены в порядок вестибюль, фойе, спортзалы и танцзал, лестничные марши, санитарные комнаты. Заменены окна и входные двери. Продолжается ремонт кровли, фасада, системы отопления. Торжественное открытие обновленного ДК состоится в конце октября.

- Те задачи, которые мы ставили на этот период, выполнены, - сказал Андрей Бочаров. - Уже сформированы достаточно масштабные планы. Мы приняли решение по созданию в Жирновске лечебного заведения второго уровня оказания медицинской помощи. Существующие медучреждения разбросаны территориально, находятся в значительной части на первых этажах жилых домов и не соответствуют требованиям времени. Уже в этом году мы начинаем проектирование, до конца 2022 года приступим к реконструкции здания профилактория и создания на его базе современной поликлиники.

Профилакторий общей площадью 2,5 тысячи квадратных метров много лет пустует. После обследования конструкций будет разработан проект его реконструкции под поликлинику. Это позволит сосредоточить в отдельно стоящем здании оказание амбулаторно-поликлинической помощи и взрослому и детскому населению Жирновска, в том числе разместить центр онкологической помощи. Помимо этого, в 2021-2022 годах в рабочем поселке Медведицкий и в селе Нижняя Добринка планируется строительство отделений общей врачебной практики, в Жирновской ЦРБ - ремонт терапевтического корпуса и дооснащение больницы оборудованием.

В числе других приоритетных задач - обеспечение населения качественной питьевой водой, приведение в порядок опорной сети дорог, соединяющих поселения с райцентром, снижение задолженности коммунальных организаций Жирновского района за топливно-энергетические ресурсы. На эти цели будут выделены дополнительные средства.