Видео: Как в Краснодаре на выборах соблюдают меры эпидбезопасности

На избирательных участках в Краснодаре на выборах в Госдуму соблюдаются все меры профилактики коронавируса - в первую очередь, для каждого голосующего человека приготовлены маска, одноразовые перчатки, индивидуальная ручка, которую он может унести с собой.

Корреспонденты "РГ" побывали сразу на двух избирательных участках, которые разместились в фойе гимназии № 3, расположенной в центре Краснодара. Несмотря на то, что сегодня только первый день голосования, а на улице установилась по-летнему теплая погода, активность посещения высокая. Так, на одном участке, к которому прикреплено 2198 человек, к обеду электронные устройства (урны) подсчитали уже 829 бюллетеней голосов избирателей.

- Чтобы обеспечить безопасность нашим избирателям, каждые два часа мы проводим санитарную обработку поверхностей столов, стульев, кабинок для голосования, - рассказывает председатель участковой комиссии № 23-36 в гимназии Зинаида Стрелкова. - На входе человеку измеряют температуру, предлагают маски и перчатки. В помещении нанесена сигнальная лента для соблюдения социальной дистанции, работает рециркулятор воздуха.

Как сообщили в Избирательной комиссии Краснодарского края, при голосовании на дому организаторы выборов также будут использовать средства индивидуальной защиты (специальные халаты и маски) и бесконтактную передачу бюллетеня - в отдельном пакете.