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17.09.2021 14:41
Рубрика: Общество

Челябинские роженицы проголосовали в палатах

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинском областном перинатальном центре прошло голосование на выборах в Государственную думу. Будущих мам посетила выездная бригада избиркома, одетая в специальные защитные костюмы.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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- В этом году в связи с санитарными ограничениями решили отказаться от общего голосования в холле медучреждения, - рассказала представитель региональной избирательной комиссии Екатерина Колбышева. - Роженицам предложили проголосовать прямо в палатах, где их с переносным ящиком для бюллетеней навестили сотрудники выездной бригады.

Напомним, воспользоваться правом на голосование вне избирательных участков граждане могут, обратившись с соответствующим заявлением в участковую комиссию до 14.00 19 сентября.

Как пояснили в челябинском минздраве, во многих медучреждениях области при поликлиниках организованы стационарные избирательные участки, где пациенты могут проголосовать без отрыва от лечения. Рядом с ними действуют пункты вакцинации, где сделавшие свой выбор граждане могут попутно поставить прививки от гриппа и коронавируса. В больницах, где открытие избирательных участков сочли нецелесообразным, будут работать выездные бригады избиркома.

Кстати

Предварительная явка избирателей Челябинской области по состоянию на 15:00 17 сентября составила 8,82 процента.

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