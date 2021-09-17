Челябинские роженицы проголосовали в палатах

В Челябинском областном перинатальном центре прошло голосование на выборах в Государственную думу. Будущих мам посетила выездная бригада избиркома, одетая в специальные защитные костюмы.

- В этом году в связи с санитарными ограничениями решили отказаться от общего голосования в холле медучреждения, - рассказала представитель региональной избирательной комиссии Екатерина Колбышева. - Роженицам предложили проголосовать прямо в палатах, где их с переносным ящиком для бюллетеней навестили сотрудники выездной бригады.

Напомним, воспользоваться правом на голосование вне избирательных участков граждане могут, обратившись с соответствующим заявлением в участковую комиссию до 14.00 19 сентября.

Как пояснили в челябинском минздраве, во многих медучреждениях области при поликлиниках организованы стационарные избирательные участки, где пациенты могут проголосовать без отрыва от лечения. Рядом с ними действуют пункты вакцинации, где сделавшие свой выбор граждане могут попутно поставить прививки от гриппа и коронавируса. В больницах, где открытие избирательных участков сочли нецелесообразным, будут работать выездные бригады избиркома.

Кстати

Предварительная явка избирателей Челябинской области по состоянию на 15:00 17 сентября составила 8,82 процента.